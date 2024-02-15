Avrupa Şampiyonuna görkemli karşılama

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 55 kilo koparmada 112 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi olan Kayserili sporcu Muammer Şahin memleketinde görkemli bir tören ile karşılandı.

Avrupa Şampiyonuna görkemli karşılama
Kayseri GündemEditör

Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 55 kilo koparmada 112 kg’lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi olan Kayserili sporcu Muammer Şahin memleketinde görkemli bir tören ile karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen karşılama törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri, İl Müdürlüğü personeli, sporcular ve basın mensupları katıldı. Karşılama töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Kayseri’miz, Gençlik ve spor İl Müdürlüğü’müz ve sporun tüm paydaşları adına sevinçli bir günümüz. Çünkü, Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda uzun yıllardır bu spora emek veren Muammer Şahin’in 112 kilogram koparmada şampiyon olması başta ülke sporumuza, şehrimizin sporuna, özellikle halter sporunun çıkış sağladığı şu günlerde lider sporcu olması, disiplini ve ağabeyliği ile bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırdı. Ailesine, hocalarına ve camiamıza hayırlı olsun. Çünkü böyle şampiyonlarımız kolay yetişmiyor. Büyük emekler sarf ediyor. Gecesini gündüzüne katıyor ve sakatlıklarla boğuşurken bu şampiyonlukları elde ediyor. Muammer yılmadı ve bu şampiyonluğu elde etti. Mücadelenin nasıl verildiğini çok iyi gördüm. Sporcumuzu, antrenörünü ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonu Muammer Şahin ise; “18 senenin emeğini şuan Avrupa Şampiyonu olarak evime dönerek veriyorum. Çok çetin yollardan geçtik. Ben 2011 yılından beri Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmeye çalışıyorum. Bunun halter gibi branşta zorluğu var. Çok sakatlıklar yaşadım ama asla pes etmedim. Buradan bütün genç kardeşlerime de asla pes etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu madalyayı Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan ediyorum" diye konuştu.

Kabakcı daha sonra milli sporcuyu makamında konuk ederken, çeşitli hediyeler takdim etti.

İHA
Kayseri Gündem

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