Ayaklanan 7,5 milyon yıllık tarih sergilenmeye başlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında çıkarılan eserlerin ayaklandırmaları, 'Kayıp Fauna' sergisi ile sergilenmeye başlandı.

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  • 20.11.2023 13:12
  • Güncelleme: 20.11.2023 14:25
Ayaklanan 7,5 milyon yıllık tarih sergilenmeye başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında çıkarılan eserlerin ayaklandırmaları, ’Kayıp Fauna’ sergisi ile sergilenmeye başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen açılışa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, protokol üyeleri ve kazı ekibi katıldı. Açılışta Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından sunum yapılarak kazılar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu tanıtım sunumunda yaptığı konuşmasında, “Aslında bu Yamula fosil yataklarının hikayesi Kızılırmak üzerinde barajın kurulmasıyla başlıyor. Baraj suyu seviyesindeki değişimler, alçalmaları ve yükselmeleri geç miyosen çökenlerinde depolanan fosilleri ortaya çıkarıyor. Bu bölgenin denizden yüksekliği bin 50 metre, göl kilometre karesi de 85 civarında yer alıyor. Tüm baraj çevresi boyunca o fosil yataklarından söz etmemiz mümkün. Bu yüzden de burayı Anadolu’nun en büyük fosil yatağı olarak da niteleyebiliriz. Yoğun olarak Taşhan, Çevril, Hırka ve Emmiler bölgesinde çıkıyor. Bu bölgelerde çalışıyoruz. Buradan çıkması diğer alanlarda yok anlamına gelmiyor ama çok yavaş ilerleyen çalışmalardır kazı çalışmaları ve biz de şimdilik buralardayız. Bizim buluntularımız ne kadar değerli olursa olsun eğer bir yaşlandırma yapamazsak hiçbir anlam ifade etmiyor bilimsel açıdan. Bu konuda şanslıyız. Buranın yaşlandırması çalışılmış ve 7 buçuk milyon yıla tarihlenmiş. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Ben teşekkür etmek istiyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne. Gerçekten çok desteklerini görüyoruz. Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’ne ve yine Kayseri Müze Müdürlüğümüze destekleri ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamasında, “Değerli hocalarımıza ben bir kere daha teşekkür ediyorum. İçeride teorik olarak dinledik ama hakikaten burada da görsel bağlamda yapılan çalışmaları yerinde izliyoruz. Kayseri’nin jeomofolojik ve paleontolojik bir bakıma değerlendirilmesi yeniden tarih yazılacak diye ben buradan paylaşmak istiyorum. Uluslararası boyutta da şehrimizi bilimsel bağlamda ön plana çıkaran bir yaklaşım sergilendiğini, Amerika’dan Almanya’dan, Finlandiya’dan ve diğer ülkelerden gelen bilim adamlarının bu çalışmaları ile Kayseri’yi izlemek sureti ile Kayseri’ye değer kattığını da buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah müzemizi tamamlayınca bunların orijinallerini orada sergilemek sureti ile de aynı zamanda gerçekten Kayseri kendisinden bu alanda söz ettiren yegane bir şehir olarak anılacak diye umuyorum. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Tabi Kayserimiz her yönüyle hem ticaretin sanayinin merkezi. 6 bin yıllık geçmişinden söz ediyoruz ve Fikri hocamız 7 bin yıla çekti onu da yeni çıkan verilerle. Yeni verilerle Kültepe Kaniş-Karum’un ticaretin merkezi olarak anıldığını paylaştılar. Bunların hepsi Kayseri için bir zenginlik ve biz de bu zenginlikleri insanların hem bilgisine hem de zevkine görsel bağlamda sunuyoruz. Ben bir kez daha Kayserimize değer katan bu güzide ekibe teşekkür ediyor yapılan çalışmalar hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, kazıdan çıkan eserler hakkında kazı ekibinden bilgiler aldı.

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İHA

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