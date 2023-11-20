Talas'tan kırsala hizmet yağmuru

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik yaptığı hizmetler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda koyun yıkama ve kırkımdan tohum desteğine, gübre toplama ve karıştırmadan taş toplayamaya kadar geniş bir alanda çiftçiye destek verildi.

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  • 20.11.2023 13:14
  • Güncelleme: 20.11.2023 14:27
Talas'tan kırsala hizmet yağmuru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yaptığı hizmetler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda koyun yıkama ve kırkımdan tohum desteğine, gübre toplama ve karıştırmadan taş toplayamaya kadar geniş bir alanda çiftçiye destek verildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ’Kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez’ anlayışına uygun olarak 2023 yılı içerisinde 22 kırsal mahallede gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık desteği tavan yaptı. Başkan Yalçın’ın göreve geldiği günlerde başlattığı koyun yıkama banyoluğu ve kırkım hizmetinde bu yıl 4 bin 980 küçükbaş yıkanarak dezenfekte edildi. Yine tarımsal hizmetlerde özellikle pandemi döneminde değeri daha fazla anlaşılan tarımsal faaliyet alanında tohum desteğinde de önemli bir sayıya ulaşıldı. Bu çerçevedeki çalışmalarda 24 tondan fazla nohut, 1 tondan fazla da fasulye tohumu üreticiye verildi. Ayrıca çiftçiye 6 ton arpa, yaklaşık 150 ton da buğday tohumu desteği sağlandı. Yine 7 bin 380 kilogram Macar fiğ kuru ot dağıtımı ile çiftçiye destek olundu. Tarımsal faaliyetler kapsamında 10 römork gübre dağıtımı, 9 bin 860 ton gübre toplamanın yanı sıra kırsal mahallelere 42’si beton, 50’si metal olmak üzere toplam 92 adet metal sıvat dağıtıldı. Yine tarımsal hizmetlerde drone ile ilaçlama desteği de verildi. Makine ve ekipman desteğinde ise 200 metreküp kompost karışımı ile 2 dekar alanda taş toplama hizmeti gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerde kış çalışmalarına destek amacıyla 20 tesviye küreği hibe edilirken, gübre toplama ve hububat eleme hizmetleri halen devam ediyor.

Öte yandan Talas Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların 350 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücreti ile kırsaldaki 187 bin 500 liralık toprak analizini Talas Belediyesi karşıladı. Diğer yandan ekim dikim sezonun kapanmasıyla birlikte çiftçiye kış döneminde çeşitli konularda tarımsal eğitimler verildi.

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İHA

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