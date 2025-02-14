Aydın Öğretmen Vali Çiçek'e seslendi: Sizi kimseye mahçup etmeyeceğiz
Kayseri'de görev yapan Aydın öğretmen, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e tatilde işlenemeyen dersler için Zoom üzerinden telafi dersleri yaptıklarını belirterek,' Sayın Valim Tatilde kaybolan derslerimiz için Zoom üzerinden telafi dersleri yapıyoruz' dedi.
Kayseri’de görev yapan Aydın öğretmen, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e tatilde kaybolan dersler için Zoom üzerinden ve okullarda telafi dersleri yaptıklarını belirterek, “Sayın Valim Tatilde kaybolan derslerimiz için Zoom üzerinden ve okullarda telafi dersleri yapıyoruz. Sizi kimseye mahcup etmeyeceğiz.” Sözlerine yer verdi.