Bekir Yıldız Bulvarı'nda kamyonet ile sivil polis aracı çarpiştı: 1 Polis ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. A.E. idaresindeki 38 MA 7351 plakalı KİA marka kamyonet ile M.A. idaresindeki 38 AAC 185 plakalı Toyota marka sivil polis aracı çarpıştı. Kazada, sivil polis aracının sürücüsü olan polis memuru M.A. ağır yaralanırken, yanında bulunan polis memuru M.E. ve kamyonet sürücüsü A.E. ile birlikte yanında bulunan F.A. da hafif şekilde yaralandı.

Acil Durum Müdahalesi ve Yaralıların Tedavisi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis memuru M.A.'nın durumu ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralılar ise hayati tehlike altında değildi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detayları araştırarak olayın nedenini ve sonucunu ortaya çıkma amaçlı çalışmalar yürütüyor.