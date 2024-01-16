Aylton Boa Morte ligdeki 5. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 5. golünü attı.

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  • 16.01.2024 11:19
  • Güncelleme: 16.01.2024 11:19
Aylton Boa Morte ligdeki 5. golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 5. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan 20 maç sonunda 29 puanı bulunan sarı kırmızılı takımda Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Galatasaray maçında sahaya 11’de çıkan ve 75 dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 57. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Attığı golle ligdeki gol sayısını 5’e çıkartan Aylton Boa Morte, kalan haftalarda takımın gol silahi olacak.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karagümrük ve Galatasaray maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte kupa maçlarıyla birlikte Kayserispor forması ile toplam 7 gole ulaştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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