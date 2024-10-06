Aynı kanalda 2 otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
Sık sık kazaların yaşandığı Şehir Hastanesi kanal yolunda, bağdat caddesi üzerinde 2 araç çarpıştı. Kayseri'de 2 otomobilin çarptığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat caddesi kanal yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. ve diğer otomobilde bulunan sürücü T.B. ile araçta bulunan E.B,ve B.B hafif yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.