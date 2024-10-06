Dünyaca ünlü iki bilim insanı Ağırnas'ı ziyaret etti 

Paris Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan dünyaca ünlü bilim insanları Prof. Dr. Catherine Jolivet Levy ve Prof.Dr. Nicole Lemaigre Demesnil Ağırnas'ı ziyaret etti.

Mimar Sinan'nın Doğduğu yerde bulunmanın büyüleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr.Lemaigre "Ağırnas’ı çok beğendim. Tarihi dokusu büyüleyici. Mimar Sinan’ın doğduğu topraklarda olmak bizim için inanılmaz, iyi ki buradayız. Ağırnas, Türkiye için çok önemli bir konumda" ifadelerini kullandı.

Koramaz'ın görülmeye değer bir yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. levy ise, "Ağırnas güzel bir yer. Tarihine hayran kaldık. Ispıdın’da bulunan Beşaret Kilisesi’ne gezdi. 1026 ya da 1027 yıllarında yapıldığını düşünüyorum. Kayseri çok önemli bir yer. Koramaz Vadisi görülmeye değer" ifadelerine yer verdi.