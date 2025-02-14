Ayrılık ve acı, kırık kalp sendromuna neden olabilir

Ayrılık acısı yaşayanlar ve çok sevdiği bir insanı kaybedenler kırık kalp sendromuna dikkat etmelidir. Kalp krizi gibi gözüken bu sendromla karşılaşıldığında mutlaka bir hekime danışıp gerekli tedavileri görmeleri gerekiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük, “kırık kalp sendromu, bir diğer adıyla stres kardiyomiyopatisi ve orijinal adıyla da Takotsubo. Bu hastalık ilk defa 30 yıl önce Japonya'da bir Takotsubo isimli bir doktor tarafından adlandırılmış ve kendi adına ithafen isimlendirilmiştir. Burada olay yoğun stres veya aşırı miktarda heyecan, neşeye maruz kalan kişilerde vücutta salınan kategomin dediğimiz stres hormonlarının aşırı miktarda salınmasıyla kalp kasının etkilenmesi bozulmasıdır. Bu hastalık klinik olarak kalp krizini neredeyse birebir taklit eder. Yani hastada ciddi bir göğüs ağrısı, göğüste sıkışma ve kötülenme, soğuk terleme, ciddi nefes darlığı olmaktadır. Hastaların EKG'si genellikle bozuktur. Kan tahlillerinde enzim tahlilleri sıklıkla bozuktur. Hastanın ekosuna baktığımızda miyokardın yani kalp kasının uç tarafında genellikle bir balonlaşma söz konusudur. Bu hastalara anjiyo yaptığımızda burası çok önemli. Kalp damarları tıkalı değildir. Yani bu hastalar anjiyo yaptığımızda damar tıkanıklığı yoktur ve bu hastalar tedavi ile genellikle sorunsuz iyileşirler” şeklinde konuştu.



‘EN SIK EVLAT ACISI YAŞAYANLARDA GÖRÜLÜYOR’

Kırık kalp sendromunun oluşmasının başında evlat acısı geliyor diyen Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük şunları söyledi: “tedavi altındaki hastaların ölüm oranı nadirdir. Kırık kalp sendromu en sık çok yakın bir aile bireyini yakınını kaybedenlerde daha sık görülüyor. Tabii ki bunların başında evlat acısını diyebiliriz ve ayrılık eşinden, boşanma veya sevdiği bir şahıstan ayrılık da ciddi bir sebep olabilir. Bunların dışında iflas, iş kay, bunlar da ciddi risk faktörleridir. Tabii bunlarla birlikte hasta kırk kalp sendromu yaşayabilir. Bunların dışında stres, üzüntü dışında hasta çok sevinçli bir haber aldığımda aşırı bir sevinç, neşe duyduğunda da kırk kalp sendromu yaşayabilir. Fakat bu tabi stresse oranla daha azdır. Cinsiyet olarak erkek kadın ayrımı pek fazla yoktur ama bayanlarda menopoz sonrası sıklık daha fazladır.”