'Mobilya başkenti olan Kayseri'de mobilya makinalarının tamamı üretilmesi lazım'

MTT Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Emre Gürbüz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

MTT Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Emre Gürbüz, mobilya sektöründe genç nesil hakkında konuştu. Gürbüz, “Asıl meselemiz bizim para kazanmak değil asıl meselemiz bizim memleketimize fayda sağlama, üretimlerimizi artırmak, daha ucuz daha uygun daha kaliteli ürünler üretimler yapabilmek. Bu bakış açısına ve bu tabiata sahip olduğumuz zaman da bu ülkenin gelişmemesi için bir sebep yok oluyor. Buradaki genç arkadaşlarıma da hani şunları söylemek istiyorum ben böyle çok üst düzey bir şey başarmış, böyle hani olmaz bulunmaz bir şey yapmadım. Aslında ben buradan hem çok olan, normal yapılması gereken bir şeyi sadece azim kararlılık ve çalışkanlıkla yaptığıma inanıyorum. Disiplinin, tamamen çalışma azminin ve bunlara gönül verme olmadan hiçbir şeyin sonucu başarıyla sonuçlanmaz. Yani bugün çiçeği bile gününde, saatinde su vermezseniz ufacık bir şey kaçırırsanız bir günde kurur gider. Yani aslında işlerimiz de işletmelerimizde böyle, onları hani biz çiçek gibi bir bebek gibi narin sevgiyle büyütmem lazım” diye konuştu.

Başkan Gürbüz Türkiye’de mobilya makinalarının üretiminin fazla gelişmiş olmadığına dikkat çekti. Gürbüz, “Türkiye'deki ilk önce Kayseri'den bahsedeyim, Kayseri'de maalesef ki makine sanayisi çok gelişmiş durumda değil yani şöyle izah edeyim ben genç bir girişimci olarak Kayseri'nin Mobilya makinaları üreten ilk ve tek firmasıyım. Bu değerde bu çeşit makineler üretebilen, gerçekten üzücü bir şey. Aslında bizim memleketimiz için üzücü bir şey Türkiye'nin kalbi mobilyanın başkenti olan Kayseri'de aslında tüm makineler üretilmesi lazım, ama baktığınız zaman Bursa'da Ankara'da Kocaeli'nde İzmir'de güzel firmalarımız var bizlerle aynı makineler üreten, tatlı bir rekabet içerisinde olduğumuz aslında dışarıdan bakıldığında Türkiye'de birbirimizi destekleyen çok güzel bir makine altyapısı var. Fakat şöyle bir sıkıntımız vardı maalesef ki şu an bizim kendi ilerleyişini veyahut da rekabete azaltabilecek Çin faktörü var, Çin makineleri artık Türkiye’den çok rahat gidebiliyor ve bizim maliyeti olarak yarışma imkânınız maalesef ki kalmıyor. Çünkü Çin dünya çapında güçlü bir ülke ve bu güç vasıtasıyla da sermaye vasıtasıyla da maalesef ki bizim rekabet etme şansımız kalmıyor. Çinliler ithal edilen makinelerle bizim buradaki makineler kıyaslandığı zaman çok yüksek kaliteli çok verimli makineler olabiliyor. Çin'in ister istemez ki fiyattaki avantajından kaynaklı tercih sebebi o olabiliyor ve bu da bizim rekabet gücümüzü azaltıyor aslında burada şuna vurgulamak istiyorum; Bugün evet ben Çinli rekabet edemiyor olabilirim. Ben teknolojim sayesinde buradaki servisin hizmetin veya kurulum sayesinde güçlü bir firma olduğum için Çin ile şu an bu konjonktürde savaşıyor olabilirim ama emin olun burada savaşım kapatan birçok firma var bu kapatan firmalar aslında bizim neslimiz denen potansiyeli olan insanların firmalarını kapatarak başka sektöre yönelmelerini veyahut da firmalarını tamamen anlamıyla dondurmalarla vesile oluyor. Bu da ister istemez bizim ileriye dönük daha fazla üretim daha ciddi ihracatlar yapmamızı engelliyor, şu an bizim sektörümüz için en büyük tehdit unsuru. Buradaki en büyük önerilerinden bir tanesi Çin'den gelecek Türkiye'de üretimi olan makinelerin vergilendirilmesine değişmesi gerektiğine inanıyor. Yurtiçi içerisinde bunu sağlayabilmemiz gerekiyor kendi ülkemizde bunu yapmamız gerekiyor ki biz burada güçlenerek ihracatımızı yön verelim ihracatımızı ağırlık verelim. Bugün ben daha önce Arabistan'a makine gönderen bir firmayla fazla makine gönderen bir firmaya aittir. Gürcistan’la hala çalışıyorum, Balkanlar ile hala çalışıyorum fakat örnek veriyorum Arabistan'da çalışamıyorum çünkü Çin Arabistan'ın aktif olan bir pazarıdır. Orada çalışanlar çünkü rekabet gücümüz azalıyor, yani dediğim gibi Arabistan'ı geçtim kendi ülkemizde biz kendimizle mücadele edemiyoruz. Çünkü Çin'in rakamları gerçekten çok aşağılarda oluyor ve bunu vergilendirme ile ya da sınırlandırma veya hatta bu makinanın üreten üreticileri desteklemekte gerekiyor. Çünkü bir ülkenin en önemli lokomotiflerinden bir tanesi sanayisinin lokomotif denilen makineleşmek ve makine üretim sanayisini artırmaktır. Çünkü bu ne kadar artarsa kendi içerisine o kadar faydası olur” şeklinde konuştu.