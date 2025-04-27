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  • Ayşe Böhürler'den Murat Yıldırım Bayazıt İçin Duygusal Taziye Mesajı

Ayşe Böhürler'den Murat Yıldırım Bayazıt İçin Duygusal Taziye Mesajı

Kayseri'nin sevilen simalarından, sivil toplum girişimlerinin öncüsü Avukat Kadir Hikmet Bayazıt'ın oğlu ve Spor AŞ Spor Kulüpleri Müdürü Murat Yıldırım Bayazıt'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, şehirde derin bir üzüntü yarattı.

Ayşe Böhürler'den Murat Yıldırım Bayazıt İçin Duygusal Taziye Mesajı

Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Bayazıt ailesinin acısını paylaştığını belirtti.

Böhürler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  
“İçimiz yandı. Başta kıymetli annesi Aynur ablamız olmak üzere, acılı ailesine sabır ve metanet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Anne baba olmak zor iş. Evladımıza bir ömür veririz, kalbimizi veririz, bazen böbreğimizi veririz. Yine de kader bazen bizi kedere boğar. Onlar acı çekmesin diye gecemizi gündüzümüze katarız, ancak bazen nasip olan kader olandan ileriye gidemez.”

Böhürler, Bayazıt ailesinin acısını yürekten paylaştığını ifade ederek, merhum Murat Yıldırım Bayazıt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Haber Merkezi

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