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- Ayşe Böhürler: 'Devlet Bahçeli'nin Yeniden Göreve Başlamasından Büyük Mutluluk Duydum'
Ayşe Böhürler: 'Devlet Bahçeli'nin Yeniden Göreve Başlamasından Büyük Mutluluk Duydum'
Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası yeniden mesaiye başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Böhürler, "Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum" dedi.
Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında kaygı taşıdıklarını belirten Böhürler, siyasetteki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.