Ayşe Böhürler KAYMOS iftar programına katıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından düzenlenen iftar programında Kayseri'nin üretim gücünü ve mobilya sektöründeki öncü rolünü sağlayan sanayicilerle bir araya geldi. Kayseri'nin, Türkiye'nin mobilya sektöründe en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Böhürler, 'Kayseri, üretim ve ihracat kapasitesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli mobilya merkezlerinden biri haline gelmiştir. Sanayicilerimizin emeği, vizyonu ve yatırım gücüyle bu sektördeki liderliğimizi daha da ileri taşıyacağız' dedi.
Mobilya Sektöründe Kayseri’nin Yeri ve Önemi Kayseri’nin yıllık ihracat hacminde mobilya sektörünün büyük bir paya sahip olduğunu belirten Böhürler, sektör temsilcileriyle yapılan buluşmada üretim, istihdam ve ihracat konularında görüş alışverişinde bulundu.
Sanayicilerin emek ve özverileriyle Kayseri’nin üretim gücünün her geçen gün daha da arttığını belirten Böhürler, “Şehrimizin kalkınmasında sanayicilerimizin büyük emeği var. Üretim kapasitemizi daha da artırarak Kayseri’yi global pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
İftar programında, Kayseri mobilya sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, sanayicilerin talepleri ve sektörün gelişimine yönelik projeler de ele alındı.