Ayşe Böhürler KAYMOS iftar programına katıldı

Mobilya Sektöründe Kayseri’nin Yeri ve Önemi Kayseri’nin yıllık ihracat hacminde mobilya sektörünün büyük bir paya sahip olduğunu belirten Böhürler, sektör temsilcileriyle yapılan buluşmada üretim, istihdam ve ihracat konularında görüş alışverişinde bulundu.

Sanayicilerin emek ve özverileriyle Kayseri’nin üretim gücünün her geçen gün daha da arttığını belirten Böhürler, “Şehrimizin kalkınmasında sanayicilerimizin büyük emeği var. Üretim kapasitemizi daha da artırarak Kayseri’yi global pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

İftar programında, Kayseri mobilya sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, sanayicilerin talepleri ve sektörün gelişimine yönelik projeler de ele alındı.

