Vali Yardımcısı Tekeş, 'Kayseri'ye hizmet ettiğimiz için çok şanslıyız'

KAYMOS tarafından düzenlenen ‘Geleneksel İftar Programı’, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, parti il başkanları, sanayiciler ve iş insanları katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri’ye hizmet ettiklerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Kayseri sanayi şehri Kayseri Ticaret şehri Kayseri Turizm şehri Ben her yerde Kayseri ile ilgili bahsederken Maraş'ta tanıdım ben Kayseri'yi diyorum çünkü ben daha önce Horasan Kaymakamı iken Maraş depremi oldu ve Maraş'ta depremlerde Kayseri o zaman oluk olduk Maraş'a yardım yapmıştı. Allah razı olsun. Sayın Valimiz her yerde bahsediyor; ‘ben Kayseri Valisi olduğum için çok şanslıyım iyi ki Kayseri Valisiyim’ diyor. Biz de bununla beraber Kayseri'ye hizmet ettiğimiz için çok şanslıyız iyi ki Kayseri'deyiz” şeklinde konuştu.

Kayserili sanayicilerin destekçisi olacaklarını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “STK larımızın Kayseri için ne kadar çalıştıklarına ne kadar fedakarca çalışmalar içerisinde bulunduklarına şahitlik yapıyoruz. Kayserili sanayicilerimiz 1 ithal edip 3 satıyor ülke ekonomisine ciddi manada katkıda bulunuyor bu gayretlerinin Ankara'da bizler de takipçisi ve destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum Cenab-ı Allah'ın bizleri nice nice organizasyonlarda iftarlarda ve bayramlarda buluşmasını murad ettiğimi ifade ediyor hepimize saygılar sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğünü belirterek, “Kayseri’miz bir ihracat kenti yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı var. Trump sonrası dönemde daha da belirsizlikler artıyor bütün bunlara rağmen hamdolsun ihracatımız büyümeye devam ediyor. Ekonomik program istikrarlı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemiz ekonomik olarak büyüdü yüzde 3.22’lik bir büyüme gerçekleştirdi. İhracatımız da 262 milyar dolarlık bir hacimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı” diye konuştu.

Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri’deki mobilya sektörünün en çok istihdam sağlayan sektör olduğunu ifade ederek, “Ben aslında sanayicilerin de başkanıyım çünkü Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanıyım. Dolayısıyla sanayicilerin kıymetini bilenlerdenim. Ben her zaman söylüyorum sanayicilerimize sırtımızda taşısak azdır çünkü hakikaten istihdam konusu sizler de özellikle mobilya deyince Kayseri'de zannediyorum en çok istihdamı yapan sektör mobilya sektörüdür. Dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.