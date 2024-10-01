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Baba katili kadıncağız: 'Nasıl öldürdüm hatılamıyorum'

Kayseri'de, ortaokula kadar eniştesi olarak tanıdığı öz babasını bıçakla öldüren kadın, duruşmada 'Öz babam iki kez şeker koması geçirdi ben onun hayatını kurtardım,' şeklinde ifade etti.

Baba katili kadıncağız: 'Nasıl öldürdüm hatılamıyorum'
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadın duruşmada verdiği ifadede, “Öz babam 2 kez şeker komasına girdi, hayatını ben kurtardım” dedi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E., müştekilerden T.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık sanık A.E, “Vefat eden eniştem yani babamla aramızla hiçbir husumet yok. Öldürmem için gerekçem yok. Nasıl öldü hatırlamıyorum. Öz babam 2 kez şeker komasına girdi. Hayatını ben kurtardım. Onu yaralamak için bile bir nedenim yok. Olayda aklım başımda değildi. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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