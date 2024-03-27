Baba ocağı Boyacı'dan Mustafa Yalçın'a destek

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'a bir destek de baba ocağı Erkilet Boyacı Mahallesi'nden geldi.

Baba ocağı Boyacı'dan Mustafa Yalçın'a destek
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın’a bir destek de baba ocağı Erkilet Boyacı Mahallesi’nden geldi.

Kocasinan’a bağlı mahallenin girişine “Talas’ta Mustafa Yalçın hemşehrimizi destekliyoruz” pankartı asan mahalle sakinleri, Başkan Yalçın’ın Talas’ta yaptıklarından gurur duyduklarını ve yeniden başkan seçilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Talas’ta yaşayan çok sayıda Boyacılı olduğuna vurgu yapan mahalle sakinleri, yapılan hizmet ve yatırımlardan son derece memnun olduklarını ve Başkan Yalçın’ın devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

81 bin metrekare alan çiçek açacak
81 bin metrekare alan çiçek açacak
Kayseri Gazze İftarında buluşuyor
Kayseri Gazze İftarında buluşuyor
Baba ocağı Boyacı'dan Mustafa Yalçın'a destek
Baba ocağı Boyacı'dan Mustafa Yalçın'a destek
'Çok kıymetli bir hazine Talas'ta'
'Çok kıymetli bir hazine Talas'ta'
Kayseri Yaşlanıyor
Kayseri Yaşlanıyor
Başkan Yalçın 'Bizim Semtin Gençleri' ile buluştu
Başkan Yalçın 'Bizim Semtin Gençleri' ile buluştu