Babası kazaen 7 yaşındaki oğlunu vurmuş ve kendini eve kilitlemişti: O çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Beyazşehir Mahallesi’nde babasının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan 7 yaşındaki D.K. yaşam savaşını kaybetti.

Olay 20 Ocak tarihinde Gesi Fatih Mahallesi Fetih sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre V.K., oğlu D.K.'yi tüfekle yaraladı. Yaralı D.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba V.K. ise kendisini eve kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Baba V.K.'yi ikna etmeye çalıştı. V.K. yaklaşık 3 saat ikna edilmeye çalışıldı. Özel harekat polisleri ve müzakereciler eşliğinde evden çıkartılan V.K. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan D.K. yaşamını yaşam savaşını kaybetti. Baba tutuklanıp cezaevine gönderilirken çocuğun cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.