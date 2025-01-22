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Hurda malzemeler belediyeye 7,5 milyon liralık gelir oldu

Talas Belediyesi, hurda malzemeleri değerlendirerek 7 milyon 500 bin liralık geri dönüşüm elde etti.

Hurda malzemeler belediyeye 7,5 milyon liralık gelir oldu

Kaynakları etkin ve verimli kullanma noktasında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi’nde bir yandan arta kalan malzemeler yeniden kullanılarak bir yandan da hurda malzeme satışı yapılarak önemli oranda geri dönüşüm elde ediliyor.

Özellikle metal malzemeler yeniden değerlendirilerek park-bahçe dekoru, çit, pergola, oturma grubu vs. yapılıyor. Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan metal malzemeler de MKE’ye teslim edilerek maddi kazanç elde ediliyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, “Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olarak çalışmalarımıza aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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