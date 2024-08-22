Bağımlılıkla Mücadele İçin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Çiçek, bağımlılıkla mücadelede kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve bu konuda kesintisiz mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Mevcut projelere ek olarak yeni projeler geliştirmeliyiz" dedi.

Vali Çiçek, özellikle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesinin önemine değinerek, "Bu proje kapsamında eğitimlerimize devam ediyoruz. Kadın muhtarlar aracılığıyla annelere ulaşmayı, Yeşilay ve YEDAM'ı projeye dahil ederek iş birliğini genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca KAYMEK’lerde de eğitimler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koruyucu ailelere yönelik ziyaretlerinin devam edeceği, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin de bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayacağı belirtildi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yaptığı sunumların ardından, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.