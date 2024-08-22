CHP'li Çalıksoy: 'Kayserispor, rant ve rant anlayışına acımasızca kurban edilmiştir'

CHP’li Çalıksoy, “Kayserispor’da yaşananlar gerçekten ibretlik”

Kayserispor’da yaşanan olaylar ve karşılıklı diyaloglar devam ederken konu hakkında bir açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’dan geldi. Çalıksoy, Kayserispor’da yaşananların ibretlik bir durum olduğunu belirterek, “Yıllarca kol kola verip, kulübü içinden çıkılmaz hale, borç batağına sürükleyenler, şimdi birbirlerini suçlama, suçu birbirlerine yükleme, aklanma derdinde. Aynı sudan içenler, aynı yoldan gidenler şimdi birbirlerini yerden yere vuruyor. İyi günde birbirlerine toz kondurmayanlar, işler kötüye gittiğinde her zaman yaptıklarını yapıyor ve mağduriyet edebiyatı ile enkazı devretme telaşına düşüyor. Bu takımı bu hale kim getirdi? Cevabı bu şehirde yaşayan ve vicdanı olan herkes çok iyi biliyor. Bu şehrin değeri, bu şehrin markası Kayserispor ne yazık ki gelinen noktada ranta, rant anlayışına acımasızca kurban edilmiştir. AKP zihniyetince siyasete acımasızca kurban edilmiştir! Bugün yaşananlar yılladır gizlenen, saklanan içler acısı halin gün yüzüne çıkmasıdır. Gerçeklerin artık yalanlarla örtülemeyecek boyuta ulaşmasıdır. Evet, ‘Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır’ ve gerçekler artık gün yüzüne çıkmaktadır. Yani takke düşmüş kel görünmüştür. Bu nedenle şimdi boyalı yalanlarla, süslü laflarla günü kurtarma, imalı laflarla gönderme yapma, birilerine sinyal çakma zamanı değil, hesap verme zamanıdır. Bu takımı bu hale getirenlerin el birliği ile yaptıklarının hesabını verme zamanıdır. Kaybettirdiklerinizi yerine koyma zamanıdır” dedi.