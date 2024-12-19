Bahçelik Barajı'nda kış güzelliği

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçelik Barajı'nda, kar yağışıyla kışın güzelliği de ortaya çıktı.

Bahçelik Barajı'nda kış güzelliği
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçelik Barajı’nda, kar yağışıyla kışın güzelliği de ortaya çıktı.

Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen Bahçelik Barajı, hem sulama, hem enerji ve hem de taşkın koruma özelliklerine sahip. Ayrıca 65 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 20 bin dekar arazi de taşkınlardan korunuyor.

İlçeye yağan karın ardından Bahçelik Barajı, çevresi beyaz örtünün güzelliği ile kuşanırken, barajdaki kış güzelliği ise havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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