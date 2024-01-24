Bahoken yarın da oynamayacak
Süper Ligin 22'nci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da sakatlığı devam Bahoken kadroda yer alamayacak.
Kayserispor’un Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası 5’nci Tur maçında oyuna sonradan giren Bahoken uzatma dakikasında sakatlanmıştı. Sol arka adele dış grup kasında yaralanma ve ödem nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyen Bahoken’in Samsunspor maçında da forma giymemesi bekleniyor.
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