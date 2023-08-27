Bakan Özhaseki: 'Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar' dedi.

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  • 27.08.2023 22:10
  • Güncelleme: 27.08.2023 23:06
Bakan Özhaseki: 'Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un Samsunspor’u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar” dedi.

Maç sonu yaptığı açıklamada taraftarları tebrik eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ufacık da olsa kötü bir tezahürat duymadık. Çok centilmence tezahüratlar vardı. Yeri geldiğinde karşı takımı da alkışladılar. Ondan dolayı biz bugünkü gelen seyircilerimizle iftihar ettik. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bunun devamını da diliyoruz. Takımımızın bir takım sıkıntıları var. Hepimizin bildiği gibi tahtanın kapalı olması, transfer yapılamaması ve kadroda bir derinlik olmaması Çağdaş Hoca’yı zor durumda bırakıyor. Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar. İyi bir sonuç aldılar tebrik ediyorum. Ali hocam gelecek hafta biraz daha terleyecek ve gayret edecek. Daha sonra yeni bir terleme başlayacak. Yeni adamlar bulup, onların parasını da bulmak için yine bir gayrete düşecek. İnşallah bunları da temin ederiz. Biraz daha fazla kadro derinliği olan bir takımla çıkan Çağdaş Hoca Türkiye’de daha iyi işler yapar” dedi.

İHA

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