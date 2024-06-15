Bakan Özhaseki: 'Sorunlarımız elbette var ama çözecek güç de Cumhur İttifakı'ndaki birlikte var'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sorunlarımız elbette var ama çözecek güç de Cumhur İttifakı’ndaki birlikte var” dedi.

Bayramlaşma programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ile Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe teşkilat başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Tabi ki buruk bir bayram geçiriyoruz. Malum Gazze’de yaşanan insanlığa büyük bir dram veren ve insanlık için utanç vesilesi olan bu soykırımdan dolayı bizler Türkiye’de buruk bir bayram geçiriyoruz. İnşallah Allah nasip edecek ve bundan sonraki bayrama kalmadan biz de o Filistinli kardeşlerimizin o zafer dansını hep birlikte izleyeceğiz, katılacağız. Bunu da buradan söyleyelim. Ben bayramlaşma programımıza gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Nice bayramlara erişmek dileği ile hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Allah’a şükrederek bir Kurban Bayramı’nı daha idrak ediyoruz. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmenizi temenni ederken, elbette Siyonist İsrail’i de lanetliyorum. Gazze’de rahmetli olan kardeşlerimizi anarken şehitlerimizi ayrıca rahmetle anıyor, gazilerimize dua ediyor ve şehit yakınlarımızın da ellerinden öperek hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, “Filistin’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da tüm mazlum coğrafyada zulüm gören Müslüman kardeşlerimize rabbimden yardım diliyorum. İnşallah onların zafere ulaşmasını hep beraber göreceğiz. Kurban Bayramı inşallah mübarek olsun. Daha nice bayramlarda tüm AK Parti teşkilatlarıyla ulaşmak umuduyla herkese saygılar sunuyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise konuşmasında, “Arefemiz mübarek olsun, Allah hep beraber nice bayramlara ulaştırsın diye dua ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar da, “Öncelikle arefemiz mübarek olsun. Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Herkesin arefesi ve şimdiden bayramı mübarek olsun. Allah nice yıllara sağlıkla eriştirsin” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Arefemiz ve bayramımız mübarek olsun. Özellikle son yıllarda önce korona gölgesinde, sonra deprem gölgesinde ve şimdi de Gazze gölgesinde geçen bir bayramdan bahsediyoruz. Allah nice sorunsuz, sıkıntısız bayramlara ulaşmayı nasip eylesin” dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise, “Ben bütün vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Rabbim kurbanlarını kabul eylesin. Kazasız belasız bir kurban geçirmek dileği ile hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafyada bitmek bilmeyen yerin altında 2 tehlike var”

Türkiye coğrafyasında özellikle yerin altında bitmek bilmeyen 2 tehlike olduğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası bilim adamlarına göre dünyanın en eski yerleşim yeri olarak geçiyor. İnsanoğlunun topluca yaşadığı 2 tane bölge var. Birisi Mezopotamya diğeri de Anadolu coğrafyası diyorlar. İlk şehirler burada kurulmuş, ilk medeniyetler burada kurulmuş. Elhamdülillah bin yıldır bizler varız ve burada devletimizi kurmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Allah’a hamd ediyoruz ama zor bir coğrafyadayız. Burada bitmek bilmeyen özellikle yerin altında 2 tane tehlike devamlı bizi bekliyor. Bu tehlikeler yerin altında. Birisi fitne odakları. Hiç bitmek bilmez. Hacettepe Üniversitesi’ne 1975’de gittiğimde duvarda gözüme çarpan 2 tane kocaman slogan vardı. Sene 1975 neredeyse 50 sene geçmiş aradan. O günlerde başlayan bu bela zaman içerisinde öyle şımarık bir hale getirdi ki onları öz yönetim ilan ettik gibi, daha sonra “Biz de Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanmasını istiyoruz” diyerek paçavralarını bayrak gibi çekip sonra da neye güveniyorlarsa belki de 10 bin kilometre ötedeki ülkede bulunan conilere güvenerek çukurların arkasında eylem başlatıp “Biz burada federatif bir yapı istiyoruz, öz yönetim ilan ettik” gibi saçma sapan bir yere doğru geldiler” dedi.

“Oyunları bozan bir ülkeyiz”

Türkiye’nin artık üzerinde oyunlar oynanan değil, oyunları bozan bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Sadece bu değil ki. İŞİD diye bir başka bela var. FETÖ diye bir başka belayı başımıza bela ettiler. DHKP-C diye başka bir bela var, intikamcı bir örgüt ama şunu hepimiz bilelim; bunların besleyenleri aynı. Bunlara lojistik destek sağlayanlar aynı. İstihbarat sağlayanlar aynı, amaçları da aynı. Bunları söylemeye devam edeceğiz biz çünkü bu vatanın asli sahipleri bizleriz. Huzurla yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunlar nereye gittiler de değişiklik götürdüler, iyilik götürdüler? Bu coniler nereye vardılar da insan haklarını geliştirdiler, demokrasiyi geliştirdiler. Her gittikleri yere bela, kan ve şer götürdüler. Bizim bizden başka dostumuz yok ki zaten. Biz güçlü olmak zorundayız. Elhamdülillah çalışıyoruz, güçleniyoruz da. Bir taraftan Türkiye büyüyor hiç endişe etmeyin. İhracatımız artıyor dikkat ederseniz. Savunma sanayide 75 milyar dolarlık proje var. Kendi silahlarımızı üretiyoruz, kendi hakkımızı koruyoruz. Üzerinde oyun oynanan bir ülke değiliz. Oyunları bozan bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“Sorunları çözecek güç Cumhur İttifakı birliğinde var”

Bakan Özhaseki, sorunların olduğunu ama çözecek gücün de Cumhur İttifakı’ndaki birliktelikte olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Önemli olan birliğimiz, dirliğimiz, kendi aramızdaki muhabbet. Geleceğe doğru hep bir ülkü birliği içince olmamız. Bu ülkeyi sevmemiz ve bayrağa aşık olmamız. Sorunlarımız yok mu? elbette var ama hangi dönemde olmadı ki. O sorunları da çözebilecek güç ve irade emin olun Cumhurbaşkanımızda var, Cumhur İttifakı’nda var ve oradaki birlikte var. Hep birlikte dua edelim, Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la değerli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dirlik düzenlik versin, uzun ömürler versin. Onların bu ülkeyi seven, bu ülke için fedakarlık eden ve bu ülkede bayrağı, ezanı baş üstünde tutan anlayışlarıyla, basit çıkar hesaplarının dışındaki tavırlarıyla inşallah bizler önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlere doğru geleceğiz.”

Konuşmaların ardından teşkilatla bayramlaşılarak program sona erdi.