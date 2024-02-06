Bakan Özhaseki'nin örnek gösterdiği proje hayata geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın entelektüel bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, uygulamaya koyduğu 100 Apartmana 100 Kütüphane projesini tüm belediyelere örnek gösterdi.

Mehmet Karamercan Kütüphanesinin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, “Veren insanlar bal arıları gibidirler. Çiçeklerden toplarlar sonra topluma faydalı bir yiyecek olarak sunarlar. Kitabın önemini hepimiz biliyoruz. Çok kısa bir süre asistanlığını yaptığım Cemil Meriç ‘kültürün dünü bugünü ve geleceği kitaptır.’ derdi. Kitabın olmadığı yer karanlık bir ortamdır. Eğitimin olmadığı toplum geridir. Orada iyilik olmaz. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Başta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni özellikle gezin. Emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Biz, eğitim ve kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz. Değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Mustafa Bey zaten kitaba çok aşina bir isim. Benimle beraber 21 yıl belediyecilik yaptı. Şimdi Talas’ta devam ediyor. Allah başarısını daim etsin. Belediyeciliği bilen bir arkadaşımız. Ama o kitapla daha çok haşır neşirdir. Okuma grupları var. Akşamları kitap okuyorlar ve gençlere anlatıyorlar. Böyle entelektüel bir damarı da var. Buradaki 100 Apartmana 100 Kütüphane projesi inşallah tüm Türkiye’ye örnek olur.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN, KİTAPLARI RAFLARA YERLEŞTİRDİ

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki Beril Apartmanında açılan kütüphaneye giderek kitapları kendi elleriyle raflara yerleştirdi.

Başkan Yalçın’ın vizyon projelerinden olan 100 Apartmana 100 Kütüphane uygulaması, apartmanları kitapla buluşturdu. Binalarda oturan öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra bina sakinlerinin de yararlanmasının amaçladığı apartman kütüphaneleri takdirle karşılandı.

Bunlardan birisi de Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerindeki Beril Apartmanı’na kurulan kütüphane oldu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN KİTAP HEDİYESİ

Başkan Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle apartmandaki kütüphaneye geldi. Burada bina yöneticisi Kemal Çimen ve bina sakinleri tarafından karşılanan Başkan Yalçın, oluşturulan kütüphanenin raflarına kitapları koydu.

Hem kitapları tanıtıp hem de sohbet eden Başkan Yalçın, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek Talas’a hayırlı olmasını diledi.

“ÇOK ANLAMLI BİR ÇALIŞMA”

Beril Apartmanı Yöneticisi Kemal Çimen de, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Belediyeler her türlü yatırımı yapılıyor. Örneğin yollar, kaldırımlar, asfalt gibi. Bunların arasında gerçekten en önemlisinin insana yapılan yatırımın olduğunu düşünüyorum. Bu kütüphanenin de insanlığa çok faydalı olacağına inanıyorum. Günümüzde gençlerimizin ve çocuklarımızın en büyük kayıplarının sosyal medyada geçirdikleri zaman olduğunu görüyoruz. Gençlerimizin kitap okumaya yönlendirilmesinin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir çalışma. Burayı siz yaptınız biz koruyacağız.” dedi.