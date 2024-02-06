Kayseri'de duygusal buluşma: Kendisini enkazdan çıkaran ekibi ziyaret etti

6 Şubat’taki depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kaldığı enkazın altından 14 saat sonra ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Kübra Uzunarslan, depremin yıldönümünde kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti.

6 Şubat 20203’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı’ndaki polis lojmanında yapan 27 yaşındaki Kübra Uzunarslan, lojmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Bu sırada AFAD tarafından Osmaniye’ye görevlendirilen Kayseri ANDA ekibi, trafiğin yoğun olmasından dolayı Nurdağı’nı geçemedi. Yolun kenarında bulunan lojmanlara müdahale eden ANDA ekipleri, 14 saatlik çalışma sonucunda Kübra’yı enkaz altından çıkardı. Depremin birinci yıldönümünde eşiyle beraber Kayseri’ye gelen Kübra, ekip sorumlusu ANDA ekiplerini ziyaret etti. ANDA Arama Kurtarma Gönüllüsü Serkan Emre, olayı anlatarak, "Biz deprem olduğu ilk gün AFAD tarafından Osmaniye’ye görevlendirilmiştik. Maraş’tan Osmaniye’ye geçerken Nurdağı’nda trafiğin çok yoğun olduğunu ve köprünün çöktüğünü duyduk. Osmaniye’ye geçemediğimiz için Nurdağı’nda ilçe emniyet müdürlüğü lojmanlarına girdik. Allah bizi oraya gönderdi. Orada da Kübra kardeşimiz enkaz altındaydı. Ekip arkadaşlarımızla beraber olaya müdahale ettik. 5 saatlik çalışma sonucunda Kübra kardeşimizi enkazdan çıkardık. Enkaz altındakiler bizim evladımız, kardeşimiz, annemiz ve babamızdı. Benim 3 tane kız kardeşim var. 4’üncü de Kübra oldu. Onun Türkiye’de çok büyük bir ailesi var. ANDA ailesi var. Bizim de Mersin’de artık bir evimiz oldu. Birbirimizle et tırnak gibi olduk" dedi.

Kübra’nın düğününe de gittiklerini kaydeden Emre, artık bir aile olduklarını söyleyerek, "Bugün de bizi ziyaret ettiler. Depremde Kübra kardeşimle İsmail nişanlıydı. Daha sonra düğünleri oldu. Kübra bizi davet etti ve bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte gittik. Salona girdikten sonra Kübra ile göz göze geldik ve o mutluluğu görünce çok mutlu oldum. Bazen bize "ne kadar maaş alıyorsunuz" diyorlar. Gönüllülüğün maaşı olmaz. Dünyaları verseler bu kadar sevinmezdim ama o gün Kübra’nın gözünde gördüğüm mutluluk dünyalara bedeldi" ifadelerini kullandı.

Kübra Uzunarslan da, "6 Şubat depreminde enkaz altında kaldım. Dışarı hakkında hiçbir bilgim olmadı. 14 saat enkazın altında kaldım. Uyandığımda büyük bir şok geçirdim. Camlar ve duvarlar kırıldığı için ne yapacağımı bilemedim. İlk telefonu aldıktan sonra bina çöktü ve enkaz altında kaldım. Ayağıma kolonlar düştü. Çok kişiyi aramaya çalıştım ama sadece eşime ulaştım. O da erkenden geldi. Baya bir zordu. Anlatılması çok güç. Serkan abim, Doğan abim ve diğer arkadaşların yardımı ile oradan çıktım. Zor oldu ama çıktım. Onları iyi ki tanımışım, iyi ki gelmişler. Kayseri’de bir ailem var, onların da Mersin’de bir ailesi var. Bugünde kendilerini ziyarete geldim. Onları görmeye geldim. Artık biz bir aile olduk" diye konuştu.