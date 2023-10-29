Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç , Kayseri Gastronomi Günleri'nde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile il protokolü, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Kayseri Gastronomi Günleri'ni ziyaret etti.

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  • 29.10.2023 08:56
  • Güncelleme: 29.10.2023 09:27
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç , Kayseri Gastronomi Günleri'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile il protokolü, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Kayseri Gastronomi Günleri’ni ziyaret etti.

Lezzetin anavatanı olan Kayseri’de büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri büyük bir coşkuyla devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu özel etkinliği ziyaret etti. Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki’ye ziyaret esnasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları da eşlik etti. 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşen Kayseri Gastronomi Günleri’nde vatandaşlarla buluştu. Bakan Özhaseki, Gastronomi Günleri’nin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenleri tebrik ederken, Başkan Büyükkılıç da, tüm lezzet avcılarını bu etkinliğe davet etti.

Gastronomi Günleri çerçevesinde ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşuyor.

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İHA

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