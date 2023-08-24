Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan Adıyaman Valisi'ne Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri heyeti ile birlikte Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret etti.

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  • 24.08.2023 10:15
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:32
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan Adıyaman Valisi'ne Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri heyeti ile birlikte Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’u ziyaret etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından diğer illerde olduğu gibi Adıyaman’ı da yalnız bırakmayan Kayseri heyeti, Adıyaman merkez Mara Mahallesi’ne 250 konutun yapımı için temel atma törenine katıldı. Temel atma töreni öncesi Bakan Özhaseki ve Kayseri protokolü ile birlikte Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’u ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Bakanımızla beraber Kayseri heyeti olarak Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol’u ziyaret ederek Kayserili hayırseverlerimizin katkılarıyla Adıyaman’a yapılacak 250 konut ve toplamda 4 bin 559 konut ile 451 iş yeri için yapılan istişare toplantılarına katıldık” dedi. Büyükkılıç, hayırseverler şehri Kayseri olarak Adıyaman’ın her daim yanında olduklarını belirterek, depremin ilk günlerinden bu zamana kadar bölgeye destek verdiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için meclisten karar çıktığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da basınımızı da unutmadık. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin AFAD iş birliğinde, deprem bölgesi Adıyaman’da yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için kısa sürede konteyner basın sitesi kurduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen Kayserispor’umuzun yanı sıra hayırseverlerimiz, iş insanlarımız ve protokolümüz ile 250 konut yaptırmak için buradayız. Allah utandırmasın. Bu afetin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bizler üzerimize düşeni yaparak birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, inancımıza ve siz değerli canlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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İHA

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