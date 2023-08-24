OSB Yönetimi Adıyaman'da Deprem Konutları Temel Atma Törenine Katıldı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı.

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  • 24.08.2023 09:40
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:30
OSB Yönetimi Adıyaman'da Deprem Konutları Temel Atma Törenine Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman’da düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katılıdığı törende; depremzedeler için yapılacak olan ve Kayserili hayırseverler ile Kayserispor’un da katkı sağlayacağı konutların temeli atıldı. Kayseri’den yoğun katılımın olduğu törende; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır, Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Kayseri protokolü üyeleri yer aldı. Gerçekleşen temel atma törenine ilişkin görüşlerini dile getiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Temeli atılan yeni konutların hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimizin iradesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin üstün gayretleri ile depremzede vatandaşlarımız inşallah yeni evlerine kavuşacak” dedi. Başkan Yalçın açıklamasında, “Asrın felaketi yaşandı. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Kayseri şehri olarak depremin hemen ardından elimizden gelen bütün gayreti gösterdik, büyük bir faaliyet yürüttük. İnşallah yine kadim şehrimiz Adıyaman’a, Kayserililer olarak, Kayseri Organize Sanayisi, Ticaret Odası, Belediyelerimiz olarak elimizden gelen bütün yardımları inşallah yapacağız. Biz bu şehri ayağa kaldırmak istiyoruz, katkı vermek istiyoruz. Tekrardan eski canlı halinde olduğu güzel bir kent olmasını diliyoruz. Bundan dolayı temel atma törenine katıldık. Kayserililer el attığı işlerde kesinlikle gerekli olanı yapar. Bütün hayırlarını yardımlarını yapar, bu yönden hiç şüphemiz yoktur.” ifadelerini kullandı. Katıldıkları törenle depremzedeler için yapılacak yeni konutların temellerinin atıldığını belirten Başkan Yalçın, konutların hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Mehmet Yalçın, Yüce Allah’tan Türkiye’yi her türlü afetlerden muhafaza etmesini niyaz ettiklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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