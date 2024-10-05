Bakan Tekin, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi temasta bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Tekin Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni ziyaret ederek yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri’de, hem havacılık hem de uzay alanında Kayseri’ye çok farklı kabiliyetler kazandıracak olan, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen, teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrencilerin yetişeceği “Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi”ne yapılan ziyarete Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren havacılık sanayinin Kayseri’de gelişen projeksiyonuna destek olmak istediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları ifade etti;

"Melikgazi Belediyesi ile birlikte yaptığımız bir ortaöğretim kurumunu inşaat aşamasında ziyaret ettik. Biz 2013’ten itibaren meslek liselerini sektörle entegre bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla okullarımızı birlikte organize ediyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek istiyoruz. Sektörden istediğimiz şey de bu amaçla açtığımız okullara destek olmaları. Buradaki çocuklarımızın işbaşı eğitimlerini, eğitim sonrası istihdamlarını ve eğitim esnasındaki ihtiyaçlarını giderme konusunda özel katkı vermeleri. Burada da arkadaşlarımızın planladıkları şey cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren havacılık sanayinin Kayseri’de gelişmesi için bir projeksiyon geliştirilmiş. Biz de bu okulumuzda bu projeksiyona destek olmak istiyoruz. İnşallah Kayseri havacılıkla ilgili olarak Türkiye’de havacılık endüstrisinin merkezi haline gelir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece katkı verirsek ne mutlu bize. İnşallah okulumuz önümüzdeki eğitim-öğretim yılında açılmış olacak. Bu esnada biz ilgili sektör temsilcileriyle protokollerimizin okulla ilgili projeksiyonlarımızı onlarla paylaşıp nasıl yürüyeceğimize de karar vermiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.”

Bakan Tekin’e, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.