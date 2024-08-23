Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'nde özel brifing

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve il protokolü ile birlikte Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi’nin Düver Mahallesi’ndeki şantiyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı brifing alarak, incelemelerde bulundu.

Anadolu’nun kavşak noktasında bulunan, sanayi ve ticaretin yanı sıra eğitim, sağlık, spor, turizm ile tarım ve hayvancılık alanlarında da adından söz ettiren Kayseri’ye kazandırılacak Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaretler kapsamında Kayseri’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte kentin vizyon projelerinden olan Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin devam ettiği Düver Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu.

Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesini ziyaret eden ve proje ile ilgili kapsamlı brifing alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ve il protokolü eşlik etti.

Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, ulaşım ve altyapı alanında daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla hızlı tren hattının yapım süreci hakkında Düver Şantiyesi’nde detaylı bir brifing aldık” dedi.

Büyükkılıç, hızlı tren hattı projesinin hummalı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Şehrimiz için çok önemli olan bu projede çalışmalar hızla ilerliyor. İnşallah proje tamamlandığında Ankara-Kayseri arasında çok daha konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı için katılımıyla Düver Şantiyesi’nde gerçekleştirilen brifingin ardından projenin yapım süreci hakkında basın açıklamasında bulundu.

Kayseri’yi Ankara ve İstanbul’a daha hızlı bağlayacak proje

Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Himmetdede, Yenifakılı, Şefaatli’den geçerek, Kayseri’yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattından Ankara’ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul’a kadar bağlayacak. Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki süre 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arası yolculuk süresi ise 5 saat 30 dakikaya inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 8 adet NATM tünel, 7 adet güvenlik tüneli, 6 adet aç kapa tünel, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanıyor. Ayrıca proje ile yıllık 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.