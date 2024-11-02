Bakan Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 15 Temmuz şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu; AK Parti Niğde Merkez İlçe ve Bor İlçe Kongresi için geldiği kentte, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu Beldesi’ndeki kabrini ziyaret etti. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret eden Bakan Uraloğlu; okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi, dua etti, şehidin kabrini sulayarak, karanfil bıraktı. Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemizi bölmeye, yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. O haini alnından vurması bizler için kıymetliydi. Allah razı olsun. Böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah’ın izni ile bize hiç kimse zarar veremeyecek" dedi.