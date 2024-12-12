Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet ve sosyal medya karnesini açıkladı

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan raporu değerlendiren Bakan Uraloğlu, dünya genelinde internet kullanıcı sayısının 5,52 milyara ulaştığını ve dünya nüfusunun yüzde 67,5'inin internet kullandığını bildirdi. Türkiye'de ise bu oran yüzde 86,5 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

Türkiye'deki internet kullanıcıları günde ortalama 6 saat 51 dakika internette vakit geçiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı dünya genelinde 5,22 milyar iken, bu rakam Türkiye'de nüfusun yüzde 65,7'sine denk geliyor. Türkiye'deki aktif sosyal medya kullanıcıları, ortalama 7,5 farklı sosyal medya platformunu kullanıyor.

Bakan Uraloğlu, popüler sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayılarında geçen yıla göre düşüşler yaşandığını belirtti. X platformunun kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona, Instagram kullanıcı sayısı yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı ise yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşılık, TikTok kullanıcı sayısı yüzde 9,3 artışla 39 milyona ulaştı.

Instagram reklamlarının, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 82,8'ine ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu oranla dünya genelinde en yüksek orana sahip ülke olduğunu ifade etti. Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 57,9'u çevrimiçi alışveriş yapıyor ve bu oran dünya genelinde yüzde 55,2 olarak gerçekleşiyor.

Mobil ödeme kullanım oranının dünya genelinde yüzde 23,7 olduğunu ve Türkiye'de bu oranın yüzde 12,1 olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, internet kullanıcılarının yüzde 30,9'unun reklam engelleyici uygulamalar kullandığını kaydetti.