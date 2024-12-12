Kayseri Semt Pazarında fiyatlar dalgalanıyor: En pahalı ürün mantar!
Kayseri'de semt pazarında haftalık fiyat değişiklikleri dikkat çekiyor. Bu hafta pazar tezgahlarında bazı ürünlerin fiyatları düşerken, bazıları yükseldi. Tezgahların en pahalı ürünü olan mantar 120 liradan satılıyor. Patates ise 10,5 lira ile en ucuz ürün olarak tezgahlarda yer alıyor.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda yoğunluk yaşanırken, domatesin kilosu 40-50 lira, biberin kilosu 35-70 lira, mantarın kilosu 80-120 lira, soğanın kilosu 12,5-25 lira, limonun kilosu 15-20 lira, salatalığın kilosu 40-50 lira, mandalinanın kilosu 40-50 lira, muzun kilosu 45-55 lira, narın kilosu 30-35 lira, cennet hurmasının kilosu 50-60 lira, patatesin kilosu 10-50 lira, elmanın kilosu 25-40 lira ve portakalın kilosu 25-35 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Bunun yanı sıra havuç 25 liradan, patlıcan 35 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, roka 10 liradan, marul 30 liradan, ayva 20 liradan ve ıspanak 20 liradan satılıyor.