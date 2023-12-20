Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Başkan Büyükkılıç'a 'kültür ve turizm' övgüsü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç'ın kültür ve turizm alanındaki yoğun çalışmalarının bakanlık için çok önemli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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  • 20.12.2023 09:53
  • Güncelleme: 20.12.2023 10:10
Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Başkan Büyükkılıç'a 'kültür ve turizm' övgüsü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç’ın kültür ve turizm alanındaki yoğun çalışmalarının bakanlık için çok önemli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bir dizi programlar dolayısıyla Kayseri’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve yapılmakta olan turizm odaklı projeler hakkında Yazgı’ya bilgiler verdi. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Hem kütüphanemizin açılışı hem de Soğanlı Vadimizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleme yaklaşımında şehrimize adeta bir heyecan ve kazanımlarımızı paylaşma vesilesi oldu. Şeref verdiniz” dedi.

“Vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyoruz”

Kültür ve turizm alanında verdiği desteklerden dolayı Bakan Yardımcısı Yazgı’ya teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, gerek kültürel gerek turizm odaklı gerekse müzeleşme ve kütüphaneler ile kazı çalışmaları konularında vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra desteklerinizin daha da eklenerek devam edeceğini umuyor, Kayseri’mizde sizi görmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“Yoğun çalışmalarınız bizi de çok mutlu ediyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç’ın kültür alanındaki yaptığı yoğun çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Değerli başkanım, değerli ağabeyim, Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde kültür alanındaki yoğun çalışmalarınız bizi de çok mutlu ediyor. Hem yerel yönetimler ile hem de bakanlığın beraber bu tür projelerde yer alması hem bizi güçlendiriyor hem de yereldeki katkının daha güçlenerek gelmesi bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Verdiğiniz destekler bizim için çok önemli”

Kayseri’nin gastronomisiyle, ören yerleriyle, arkeolojisiyle çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Yazgı, “Sizin döneminizde hem kazılara yapılan destekler hem de açtığımız kütüphaneye verdiğiniz destekler bizim için çok önemli. Beraber inşallah bundan sonra da daha güzel projelere imza atıp, Kayseri’nin kültür turizminde hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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