Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Soğanlı Vadisi'nde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Soğanlı Vadisi ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise’de incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için çalışmaları sürerken, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya Soğanlı Vadisi’ni gezdirerek, burada yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Soğanlı Vadisi gezisinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları da eşlik etti. Heyet, Kayseri’nin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi’nde ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise’de incelemelerde bulundu.

Soğanlı bez bebeklere ilgi

Yöresel kıyafetler taşıyan, 60 yıllık bir hikâyesi olan el emeği, göz nuru Soğanlı oyuncak bez bebekleri de ilgiyle inceleyen ve üreten kadınlarla sohbet eden Bakan Yardımcısı Yazgı, kızının bu bebeklere bayıldığını, tanıtılması için çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

“Soğanlı Vadisi hak ettiği yere gelmek üzere”

Soğanlı Vadisi incelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Soğanlı Vadisi’nin hak ettiği yere gelmek üzere olduğunu belirterek, “Burada Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediyemizin yoğun bir çalışmasıyla Soğanlı Vadisi hak ettiği yere gelmek üzere. Geçmişte buranın yollarıyla ve gezi yollarıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Tabi turistler ulaşamadığı için yeterli anlamda da turist akışını buraya sağlayamamıştık. Yıllık 10 binlerde olan turist sayısı bu çalışmalar ve gerek Büyükşehir Belediyemizin gerek Valiliğimizin yaptığı yatırımlar sayesinde ve Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde 200 binleri buldu” diye konuştu.

“Soğanlımızla ilgili güzel projelerin devamını duyurmayı amaçlıyoruz”

Bakan Yardımcısı Yazgı, en kısa zamanda Soğanlı Vadisi ile ilgili güzel projelerin devamını duyurmayı amaçladıklarını kaydederek, “Biz bunu katlayarak arttırılması yönünde zaten şuanda belediye başkanlarımızla, sayın valimizle Soğanlı için daha neler yapılmalı, restorasyon süreçleri ve buranın turizme yönlendirilmesi noktasında yapılacak her türlü çalışmayı yerinde görmek için buradayız. En kısa zamanda inşallah Soğanlı’mızla ilgili güzel projelerin devamını duyurmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Soğanlı, son 1 yılda çok hızlı bir şekilde bir ivme kazandı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte koruma amaçlı imar planı çalışması yapıldığını ifade eden Yazgı, “Şuanda çevre bakanlığımızla birlikte koruma amaçlı imar planı yapılıyor. Tabi uzun soluklu süreçler. Bu tür yerlerde, turizme açılacak alanlarda on kere düşünüp bir kere hareket etmek gerekiyor. Doğru planlamayla, lokasyonların doğru belirlenmesi, turizm alanlarının doğru belirlenmesi, kültür varlıklarının doğru bir şekilde korunup kollanması gerçekten önem arz ediyor. Bu noktada tabi ki hemen bu yaz itibariyle öyle bir şey dememiz biraz güç ama zaten son 1 yılda çok hızlı bir şekilde ivme kazandı Soğanlı. Bunun devam etmesi için biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız, Büyükşehirimizle, Valiliğimizle, ilçe belediyelerimizle ve buradaki tüm sektör paydaşlarımızla çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Kapadokya alanının geniş bir alan olduğunu, sadece Nevşehir Ürgüp, Göreme ile daraltılmaması gereken bir alan olduğunu ve Aksaray, Niğde ile Kayseri’ye kadar bütünsel olarak düşünülmesi gerektiğine işaret eden Bakan Yardımcısı Yazgı, “Turistlerin doğru bir gezi rotası ile mümkün olduğu kadar daha uzun süreli kalması ile ancak ve ancak turizmi buralarda geliştirebiliriz. Bizim tabi öncelikli hedeflerimiz mevcut yerlerin turizme kazandırılması ve restorasyonlarının hızlı bir şekilde yürütülmesi ve otel ihtiyacı olan yerlerin otel olarak belirlenmesi imarda koruma amaçlı imar planında, restorasyonu gerçekleştirilmesi gereken alanların hızlı bir şekilde buna başlamasını amaçlıyoruz. Buna göre de hızlı bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Balon turizmini yükseltmeye çalışıyoruz”

Kültür yolu festivalleri konusunda da açıklamalarda bulunan Yazgı, kültür yolu festivallerinin belli bir plan dâhilinde devam ettiğini belirterek, “Şimdi burada da balon turizmini burada biz yükseltmeye çalışıyoruz. Buraların bu turizm kapasitesi ile birlikte Büyükşehirimizle, Valiliğimizle zaten bir çok festivalleri, gastronomisi ile birlikte yapıyoruz. Kayseri’nin özellikle gastronomisi çok önemli yani bu kültür varlıkları kadar, gastronomi de bizim Kültür Turizm Bakanlığı olarak en önemli hedef noktalarımızın başında geliyor. Kayseri de bu noktada çok şanslı ve bu alanların hepsini kapsayıcı bir kültür festivalini, beraber, bakanlığımızla olur, belediyemizle, Valiliğimizle, biz bunların planlamasını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin önemli bir turizm şehri olduğunu belirterek, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı ile birlikte balon turizmi ile daha çok ilgi odağı haline gelen Soğanlı Vadisi ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise’de incelemelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımızın da çok beğendiği Soğanlı, muhteşem tarihi ve eşsiz Erciyes Dağı manzarasında gerçekleşen balon turlarıyla dikkatleri Kayseri’ye çekmeye devam ediyor” ifadelerinde bulundu.