Bakan Yerlikaya: 'Terör örgütü propagandası yapan 126 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden BTÖ(Bölücü Terör Örgütü) propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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  • 14.01.2024 09:15
  • Güncelleme: 14.01.2024 09:15
Bakan Yerlikaya: 'Terör örgütü propagandası yapan 126 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden BTÖ(Bölücü Terör Örgütü) propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden, BTÖ propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Paylaşımında şüphelilerden 104’ünün yurt dışında olduğunu belirten Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanlıkları Dairelikleri yurt içinde yürütülen operasyonlarda koordineli olarak tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Kayseri Gündem
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