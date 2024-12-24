Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 15 gün içinde 25 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, günlük dönüş sayısının 6,8 kat arttığını belirtti.

Türkiye'de yasal olarak kalan 4 milyon 164 bin 472 yabancıdan 2 milyon 920 bininin Suriyeli olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, oransal olarak en fazla Suriyelinin Kilis'te yaşadığını ve İstanbul'da bu oranın yüzde 3 olduğunu ifade etti. Eğitim konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerden 819 bininin öğrenci olduğunu ve okullaşma oranının yüzde 76.5 olduğunu açıkladı. Şu anda 60.750 Suriyeli öğrenci öğrenim görüyor.

Yeni geçici hükümet kurulma çalışmaları devam ederken, bazı yetkililerin Türkiye'deki mezunlardan oluşması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?

2017'den 8 Aralık'a kadar 763 bin 443 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Suriye'nin özgürleşmesinden sonra sadece 15 gün içinde 25 binden fazla Suriyeli geri döndü. Günlük dönüş sayısında 6,8 kat artış gözlendi.

Bakan Yerlikaya, yaşanan bu hızlı dönüşlerin umut verici olduğunu belirterek, sürecin devam ettiğini ifade etti.