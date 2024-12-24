Kredi kartı kullananlar dikkat: Yasak başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için devreye soktuğu yeni düzenlemelerle bazı şifrelerin kullanımını yasakladı. Artık tarih kombinasyonları ve popüler yıllar, kredi kartı ve banka kartlarında şifre olarak kullanılamayacak.
Kolay Kredi Kartı Şifrelerine Yasak
BDDK, dolandırıcıların kolaylıkla tahmin edebileceği şifrelerin kullanımını bugünden itibaren yasakladı. Doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları, örneğin "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yıllar, kart şifresi olarak kullanılmayacak. Yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar da güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
ATM'lerden Güvenlik Uyarısı
Yeni düzenlemelerle şifre güvenliği artırılacak. Yasaklanan şifrelerden biri kullanıldığında sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, şifrelerinin bloke olma riskiyle karşı karşıya kalacak.
Yeni Kartlar Yolda
Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartlarla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak. Bu adımla kullanıcı güvenliği maksimum seviyeye çıkartılmayı hedefliyor.