Kredi kartı kullananlar dikkat: Yasak başlıyor

Kolay Kredi Kartı Şifrelerine Yasak

BDDK, dolandırıcıların kolaylıkla tahmin edebileceği şifrelerin kullanımını bugünden itibaren yasakladı. Doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları, örneğin "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yıllar, kart şifresi olarak kullanılmayacak. Yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar da güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

ATM'lerden Güvenlik Uyarısı

Yeni düzenlemelerle şifre güvenliği artırılacak. Yasaklanan şifrelerden biri kullanıldığında sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, şifrelerinin bloke olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yeni Kartlar Yolda

Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartlarla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak. Bu adımla kullanıcı güvenliği maksimum seviyeye çıkartılmayı hedefliyor.