Bakan Yerlikaya'dan Kayseri Jandarmasına özel tebrik

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpek dövüştürerek bahis oynayan şahıslara düzenlediği operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum dedi.

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  • 03.12.2023 17:28
  • Güncelleme: 03.12.2023 18:29
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri Jandarmasına özel tebrik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpek dövüştürerek bahis oynayan şahıslara düzenlediği operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 150 bin TL para cezası kesildi. Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Kayseri Jandarmasını tebrik ederek, "Kayseri’de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde köpek dövüşüne yönelik gerçekleştirilen ’Can Dostlarımız’ operasyonunda 2 organizatör ve 35 şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6 köpek kurtarıldı. Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği için de ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı yüce Türk adaleti vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

İHA

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