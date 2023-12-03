FSM Vakfı'ndan Kudüs Konferansı

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (FSM Vakfı) tarafından düzenlenen programda ‘Şuurlu Müslüman ve Kudüs’ konulu konferans düzenlendi.

Hunat Hatun Medresesi’nde düzenlenen konferansa, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, İlahiyatçı yazar Dr. Hıdır Kartal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, ”Konferansımızın başlığı ‘Şuurlu Müslüman.’ Kıymetli hocamız, Dr. Hıdır Kartal bu konuyla alakalı bilgiler verecek. Bizim vakfımızın bir tek derdi var. Oda neslin şuurlu yetişmesi. Gençlerin şuurlu yetişmesi vatanını, milletini seven, devletine, ailesine faydalı, donanımlı, matematiği, Fen Bilimlerini, Kuran-ı, sünneti iyi bilen bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Gayretimiz bu yönde. Rabbim bu yavruları iyi bir şekilde yetiştirmeyi hem size hem de biz nasip etsin. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor. Bir soykırım yaşanıyor. Buna da sessiz kalamazdık” dedi.

Programda katılımcılara, İlahiyatçı yazar Dr. Hıdır Kartal tarafından ‘Şuurlu Müslüman ve Kudüs’ konusu anlatıldı.