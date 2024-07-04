Baki Ersoy: 'Vali Çiçek ve müdür Aydın'ın kahramanlıklarına şahidiz'

Pazar günü Kayseri’de yaşanan olayları meclis gündemine getirerek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın’a söylemediği sözler üzerinden isnatlarda bulunan DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan cevap gecikmedi. Ersoy yalan ve iftira siyaseti yapıldığına dikkat çekerek, Vali ve Emniyet Müdürü’nün kahramanlıklarına gece boyunca şahitlik ettiklerini ifade etti.

Ersoy konuşmasında, “Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili yalan ve iftira siyaseti yapan DEM’liler şunu bilsin ki; Kayseri’nin çalışkan ve sevilen Valisi Sayın Gökmen Çiçek ile mesleki hayatı kahramanlıklarla dolu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürü iken teröristlerin korkulu rüyası olan Kayseri Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın, Kayseri’de yaşanan olaylar karşısında gecenin ilk saatlerinden son anına kadar vatandaşlarımızın yanında olmuş ve olası birçok provokasyonu önlemiştir. İftira atılan şekilde bir beyanı da söz konusu olmamıştır. Bizde buna o gece yanlarında olduğumuzdan şahidiz” dedi.