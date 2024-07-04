'Kedi Kasabası' hayvanseverlerin ilgi odağı

Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’nde hayata geçirilen Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda 35 kediye adeta bebek gibi bakılıyor. Hayvanseverler ise ziyaret sonrası ziyaretçi defterine anı bırakabiliyor. Kasaba sayesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor, evlerinde hasta veya yaşlı bulunan vatandaşlar kedileri burada sevme imkanı buluyor. Engelli veya hasta kişilere ise kasaba terapi oluyor.

Kedilerin bakımından ve sahiplendirme konusundan bahseden Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil ise kasabanın özelliklerini de anlatarak, "Sabah geldiğimizde ilk olarak temizlik yapıyoruz. Daha sonra bakımı, taranması, göz çapaklarının alınması ve gündelik rutin bakımlarını uyguluyoruz. Pazartesi ve Cuma günleri hariç hafta içi ve hafta sonları her gün saat 13:00 ile 16:00 arası vatandaşlara hizmet ediyoruz. Sahiplendirme olayında; hastalık kontrolünü sağlayamayacağımız için dışarıdan kedi alıp, vermiyoruz. Kinikte toplam 30 yetişkin ve 5 yavru olmak üzere toplam 35 kedi bulunuyor.

İnsanlar buraya geldiklerinde çocuklarına hayvan sevgisi aşılıyorlar, özellikle kedi besleyemeyen insanlar hayvanlarla burada ilgileniyorlar. Evlerinde hasta veya yaşlı bulunan vatandaşlar kedileri seviyorlar. Özellikle hasta ve engelli kardeşlerimize inanılmaz derecede terapi oluyor, buraya geldiklerinde mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Aynı şekilde kedi kasabasının 2 veya 3 yerde açılması planlanıyor. Kocasinan Belediyesi olarak ilerde barınakta açmayı da düşünüyoruz” diye konuştu.