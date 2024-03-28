Baki Ersoy'dan Pınarbaşı'na 216 konutluk müjde

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy '5'i 1 yerde' olarak adlandırdığı Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin aday çıkardığı ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Baki Ersoy'dan Pınarbaşı'na 216 konutluk müjde
Kayseri GündemEditör

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; “5’i 1 yerde” olarak adlandırdığı Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin aday çıkardığı ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hem sahada hem de bürokraside hızlı çalışmalara imza atan Ersoy, son müjdeyi Pınarbaşı İlçesine verdi. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Pınarbaşı’na 4. Etap Toki haberini duyuran MHP’li vekil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Hayırlı Olsun Sevdamız Pınarbaşı! Pınarbaşı İlçemizde 216 Konutluk 4. Etap Toki Çalışmaları, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Mayıs 2024 Tarihinde İhalesi yapılarak başlayacaktır. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi’ye teşekkür ediyor, Pınarbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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