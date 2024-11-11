Bakımsız kombi, peteği değil cebi yakıyor

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Muhammed Gümüş, doğal gaz kullanımında dikkat edilmeyen hususların tasarrufların önüne geçtiğini söyleyerek, “Eğer kombi bakımları yapılmazsa sonrasında daha fazla maliyet çıkıyor” dedi.

Kombi bakımlarının özellikle yetkili servislerde yaptırılması gerektiğini söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Muhammed Gümüş, “Başlangıç olarak kombiyi tanımlayalım. Kombi, ısınma amacıyla kullanılan ve aynı zamanda sıcak su elde ettiğimiz bir sistem ve doğal gazla çalışan yakıcı bir cihazdır. Şofben de ısınma amacı gütmeyen sadece sıcak su elde edebileceğimiz yakıcı bir cihazdır. Kombiler müstakil dediğimiz bireysel konutlarda daha çok karşımıza çıkan, binalarda az suretle çıkan bir yakıcı cihazdır. Burada yetkili servislerce yapılması gerekiyor kombi bakımlarımızın. Gelen firmadan da şirket kimlik numaralarını istememiz gerekiyor öncelikle. Yetkili servislerden olduğuna emin olmamız gerekiyor. Peki bakımlarda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bakımlarda kombilerin eşanjörlerine, brülörlerine ki bunlar yakıcı sistemleri oluyor kombinin. Onların temizlenip temizlenmediğini çok iyi derecede kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca fanlarının temiz olup olmadığını gelen servis elemanlarının kontrol etmesi gerekiyor. Elektrik tesisatlarında kaçak olup olmadığını, kaçak akım şalterinin olup olmadığının kontrolünün yapılması gerekiyor. Ayrıca baca sistemlerinin temiz olması gerekiyor. Kombide yakılan gazın dışarı verilen sistemidir baca. Onun da temizliğinin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca vanaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Temiz su tesisatının kombiye giren kısmında filtrelerimiz vardır. O filtrelerin de yerinden sökülüp iyi bir şekilde temizlenip temizlenmediğini de ayrıca kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar önemli faktörlerdir” dedi.

Gümüş, kombilerin yanında petek bakımlarının da yaptırılması gerektiğini söyleyerek, “Binalarda, okullarda, hastanelerde yani toplu kullanım yerlerinde daha çok kullandığımız sistem bireysele göre çok farklı. Kazan dairesi dediğimiz bir bölümümüz vardır bu gibi yapılarda. Kazan dairesinde kas kat sistemi dediğimiz yani 3-4 tane kombinin bir araya gelerek otomasyonla sağlanan bir sistemdir. Bunların bakımının yine servislerce çok detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor ve sadece kombi bakımı da değil onun dışında ekstra parçalar olduğu için onların da detaylı bir bakımının yapılması gerekiyor. Bireysel kullanımlarda dairelerde de bireysel kullanımı oluyor ama bunların sayısı az. Bunları da vatandaşların bireysel olarak yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Kombi bakımıyla, petek bakımı biraz birbirinden farklı. Kombi bakımı dediğimiz yıllık periyodik bakımlarının düzenli bir şekilde yapılmasını kapsayan bir şey. Peteklerin de biz 2 yılda bir yapılmasını tavsiye ediyoruz. Nedir bunlar? Peteklerin içindeki su devir daimle zamanla kirlendiği için bunlara cihazla temiz bir şekilde su basılması gerekiyor. Su basıldıktan sonra yine yetkili servislerin su basma esnasında içinde kalan havayı hava çıkarma aletiyle kontrol edip peteklerin tam zamanlı yanıp yanmadığının kontrollerinin sağlanması gerekiyor ve bu sayede güzel bir verim elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Yapılmayan bakımlar daha fazla maliyet oluşturuyor”

Muhammed Gümüş, yapılmayan bakımların ve kullanımdaki yapısal faktörlerin tasarrufa olumsuz etkisi olacağını söyleyerek, “Doğal gaz faturaları, kombi bakım maliyetleri insanların cebini yakıyor. Bunu yaptırmazsak da daha çok maliyet oluşturacağı için bakımları düzenli bir şekilde yaptırmamız gerekiyor. Mesela atıyorum eşanjörün, brülörün, fanın bakımını her yıl periyodik olarak yaptırmadık ve yetkili servislerden başka birine yaptırdık diyelim. Bir garanti kapsamına girmiyor bu. Neyi, ne yaptıklarını tam bilemiyor yetkili servis dışındaki kişiler. Onlara yaptırdığımız zaman bunlarda daha çok maliyet çıkabilir. Yapılan ürünler garantili yapılması adına yetkili servislerin bu konuda güzel çalışmaları var. Yapısal kusurlara değinecek olursak da binamızda ısı geçişi anlamında dış yalıtımın bir kere olması gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör. Ne kadar kombimiz iyi olsa da, bakımını yaptırsak da ısı geçişinden dolayı yalıtım olmadığı için yeterli verimi odamızdan, dairemizden alamayacağız. Onun dışında pencerelerimizin ısı geçişli sistemi olan çift camlı pencereler olmasını öneriyorum. Onun dışında bireysel olarak her zaman yaptıklarımız evlerde yapılan perdeler büyük bir şekilde yapılıyor ve peteklerin üstüne geliyor. Onlar da ısı geçişini, ısı dağılımını engellediği için perdeleri üste bırakmaya veya peteğin arkasına almaya özen göstermemiz gerekiyor. Onun dışında masamız vardır. Peteğin yanında yemek yiyecek masayı, peteği kapatacak şekilde konumlandırırız. O da bir hatadır. Buna da dikkat etmesi lazım vatandaşların. Ayrıca peteklerin üstüne harici herhangi bir şey konulmamasını öneriyorum. Oradan da ısı geçişi zorlandığı için evin içine yayılımını engelliyor. O şekilde dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bu tasarrufu da bakım yaptırdığımız zaman, düzenli bakım yaptırdığımız zaman yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir maliyetten tasarruf elde edebiliyoruz. Diğer saydıklarım da yüzde 5-10 oranında bir tasarruf sağlayabiliyor bu sayede” dedi.