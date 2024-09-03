“Balık çeşitliliğinden dolayı fiyatlar yarı fiyatına düştü”

Türkiye’de av yasağının bitmesiyle balık sezon açıldı. Bu seneki balık bolluğundan dolayı fiyatların geçen seneye oranla daha uygun olduğunu ifade eden Balıkçı Ercan Tunç, “ 1 Eylül’de av yasağımız kalktığı için balıklarımız da bol miktarda, en çok palamut, hamsi ve istavrit var. fiyatlarda uygun, herkesin balık yemesini tavsiye ediyoruz. Şu an en çok palamut çıkıyor, ardında istavrit ve hamsi çıkıyor. Böyle giderse çok güzel olacak. Vatandaşlar palamut, hamsi ve istavrit tercih ediyor. Zaten onlarda bu sene bol, hava sıcaklığı biraz daha geride duruyor, havalar soğursa daha iyi olacak. Geçen sene alım gücü biraz daha düşüktü, bu sene biraz daha iyi durumda. Fiyatlar, geçen seneye bakarak yarı fiyatına düştü. Palamut geçen sene hiç yokken, bu sene 10 liradan 65’ liraya düştü. Hamsi 60 liraydı, şimdi 100 lira, daha da düşer, istavrit 89 lira, hamsi 99, palamut tanesi 65 lira fiyatlarımız gayet uygun” şeklinde konuştu.