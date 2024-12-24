Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 Kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, "Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi vefat etti. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar" dedi.

Patlama, sabah saatlerinde mühimmat fabrikasının kapsül üretimi bölümünde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Saat 08:25'te patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sabotaj ihtimali bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve patlamanın nedeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 11 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.