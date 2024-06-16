Baltayla saldırılan Atatürk Anıtı rotujlandı

Öğle saatlerinde iki şahıs tarafından saldırıya uğrayan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Büyükşehir Belediyesi heykeltıraşları tarafından onarıldı.

Baltayla saldırılan Atatürk Anıtı rotujlandı

 Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na dayı-yeğen oldukları tespit edilen iki şahıs tarafından baltalı saldırı düzenlendi.

Şahıslar gözaltına alınırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki heykeltıraşlar, Atatürk Anıtı’nı onarmak üzere alana geldi. Balta darbelerinden ötürü hasar oluşan anıt, boya ve fırçalama işlemleriyle onarıldı.

Haber Merkezi

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