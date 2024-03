Mahmut Arıkan, “173 gündür, Dünya ve İnsanlık çok büyük bir imtihan veriyor. Biz zulmün her türlüsünü yaşayan, açlıkla, evlatla, can ile imtihan edilen Gazze için üzülüyoruz. Her fotoğrafta ve video biraz daha kahrolduk. Gazzeli kardeşlerimiz, bugün imtihanlarını verdiler. Onlar bu imtihan karşısında kazandılar. Çok acı oldu ama İslam’ın izzetiyle kuşandılar, dünyaya İslam’ın izzetini gösterip öyle şehit oldular. İmtihanını kaybeden Dünya ve İnsanlık oldu. Şimdi bizler de bu imtihanımızı kaybetmemek için direnmek zorundayız. Elhamdüllilah ben, milletimizin ferasetini biliyor ve güveniyorum. İmtihanı kaybedenlerden olmamak için hala gayret gösteriyoruz. Fakat iş en çok bizlere, siyasetçilere düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Arıkan, “7 Ekim gününden itibaren; Milli Görüş olarak, Saadet Partisi olarak hem mecliste hem de Türkiye genelinde bu konuyu gündemde tutmak için çok büyük çaba harcadık. Bizim mecliste birinci amacımız Türkiye’yi fiili olarak harekete geçirmekti. Çünkü biz biliyoruz ki; Gazze demek Kayseri demektir, Filistin demek Türkiye demektir. Mecliste ve sahada hiç durmadan bunu gündeme getirdik. Kayserili bir kardeşiniz olarak ben de milletin, Kayserilinin kürsüsünden bu konuyu defalarca dile getirdim. Araştırma komisyonu önerisi, gündem önerisi, soru önergeleri; yani mecliste yapılabilecek ne varsa biz Saadet Partisi olarak yaptık. Esas iş, yöneticilerimize düşüyor. Biz mecliste ilk günden itibaren bas bas bağırıyoruz: İsrail’le ticareti kesin. İsrail’le ticareti kesin. İsrail’le ticareti kesin. Ellerinde yetki bulunanlardan beklentimiz budur. Bu bir kişinin değil Türkiye’nin, milletimizin talebidir. İslam dünyasını toplamayı, Erbakan hocamızın emaneti D-8’i aktif kullanmayı geçtik yahu en azından ticareti kesin. Siz bunu yaparsanız, gözleri yaşlarla millet sizi ayakta alkışlar.” açıklamasında bulundu.

Gazze İftarı programında katılanlara hurma, ekmek ve çorba ikram edildi. Program konuşmaların ardından Gazze için yapılan dua ile sona erdi.