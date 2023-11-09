Başakpınar'da satılık konut alanı arsası

Talas Belediyesi, ilçenin gelişime açık mahallelerinden Başakpınar'da konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bu çerçevede toplam 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

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  • 09.11.2023 12:14
  • Güncelleme: 09.11.2023 12:14
Başakpınar'da satılık konut alanı arsası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçenin gelişime açık mahallelerinden Başakpınar’da konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bu çerçevede toplam 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Bin 114 metrekareden bin 570 metrekareye kadar çeşitli büyüklükteki 14 konut parseli, 2 milyon 200 bin lira ile 3 milyon lira arası muhammen bedelle ihaleye çıkılacak. Belediye Meclis Salonu’nda 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilecek.

İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilecek.

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İHA

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